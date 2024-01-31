Общество 31 января 2024, 14:24 Закон о конфискации назвали средством борьбы с негодяями и предателями Володин: закон о конфискации имущества у предателей приняли по запросу россиян РИА «Новости»

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Принятый Госдумой законопроект о конфискации имущества и лишении званий за преступления против национальной безопасности и недостоверные сведения о российской армии направлен против уехавших из страны негодяев и предателей. Об этом в ходе заседания нижней палаты парламента заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Видео с его выступлением опубликовало РИА «Новости».

Володин подчеркнул, что россияне требовали ввести наказание для тех, кто сегодня поливает грязью солдат и офицеров, находящихся на передовой, а также перечисляет заработанные в России деньги в пользу Украины.

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«Этим людям сделали все, чтобы они безбедно жили, получили почетные звания, награды и имущество. Сегодня они эти средства используют для того, чтобы нагадить стране», — заявил спикер Госдумы.

Он добавил, что о принятии законопроекта для привлечения к ответственности негодяев и предателей давно просили россияне. Теперь всех нарушителей можно привлекать к ответственности и лишать их имущества и званий.

Законопроект о конфискации имущества и лишении почетных званий за фейки против армии прошел второе и третье чтение в Госдуме в среду, 31 января. Документ разрешит судьям изымать у обвиняемых в том числе по делам о национальной безопасности вещи и средства, которые использовались для совершения корыстного преступления.