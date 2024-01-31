31 января 2024, 13:23
Закон о конфискации за преступления против нацбезопасности приняли в России
Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки против армии
Законопроект о конфискации имущества и лишении почетных званий за деятельность против безопасности России и публичную дискредитацию армии прошел второе и третье чтение в Госдуме. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.
Введение механизма конфискации имущества станет дополнительным наказанием, если действия фигуранта уголовного дела носили корыстный характер. В пояснительной записке авторы законопроекта отметили, что упростили судам возможность забирать у обвиняемых деньги, ценности и другое имущество, которое использовали для совершения преступления.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал принятый акт «законом о негодяях».
Он подчеркнул, что абсолютное большинство россиян выступило за усиление наказания уехавших из страны предателей, которые поливают грязью родину и поддерживают киевский режим.
«Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности», — написал Володин.
Первое чтение в Госдуме законопроект прошел 24 января.
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