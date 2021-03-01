Власти Москвы заявили о выходе на рынок заимствований весной

Правительство Москвы планирует вернуться на рынок заимствований после восьмилетней паузы. Первый выпуск облигаций может быть размещен уже этой весной.

«24 февраля правительство Москвы утвердило пакет условий эмиссии и обращения облигаций городских облигационных займов. Различные виды условий дают возможность выпустить облигации с постоянным, фиксированным, переменным купонным доходом с амортизацией и без амортизации долга со сроком обращения от одного до 30 лет. Позднее с учетом рыночной конъюнктуры будут определены вид и условия каждого выпуска. В настоящее время готовятся проекты решений об эмиссии облигаций», — сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов РИА «Новости».

Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения до 396 миллиардов рублей. Власти Москвы планируют эти деньги направить на финансирование важнейших городских инфраструктурных проектов, «остановить которые для города было бы дороже, чем реализовать за счет заемных средств», заявил Ефимов.

Правительство Москвы на прошлой неделе уже утвердило условия эмиссии и обращения облигаций городских займов. Москва в этом году может осуществить эмиссию шести видов облигаций: с постоянным, фиксированным или переменным купонным доходом, а также с амортизацией или без амортизации долга. Срок погашения облигаций может варьироваться от года до 30 лет.

В последний раз Москва выходила на рынок заимствований в 2013 году с размещением на 6,85 миллиарда рублей.