Миллиардер рассказал, как заработать в кризис

В своем ежегодном послании акционерам легендарный американский миллиардер Уоррен Баффет, глава Berkshire Hathaway, рассказал, как правильно подходить к инвестициям и научил зарабатывать во время кризиса.

Бизнесмен объяснил, что сейчас не самое подходящее время для вложения в облигации. С 1981 по 2020 год доходность десятилетних облигаций Минфина США снизилась с 15,8 до 0,93%. Приверженцы инструментов фиксированного подхода ничего не выиграют.

«Владение акциями — это игра с позитивной суммой. На самом деле терпеливая и рассудительная обезьяна, которая соберет портфель [акций] путем метания 50 дротиков в мишень, на которой перечислены компании из S&P 500, со временем получит дивиденды и прирост капитала», — приводит слова Баффета «Лента.ру».

Его компания Berkshire Hathaway по итогам 2020 года заработала 42,5 миллиарда долларов. Однако в октябре прошлого года он потерял 7,3 миллиарда долларов. Одной из причин стало пожертвование на благотворительность в размере 2,9 миллиардов долларов.

В прошлом году Уоррен Баффет вошел список самых успешных миллиардеров десятилетия по версии журнала Forbes. При этом он не продал ни одной акции своей кампании.