«Зеленые облигации» впервые появятся в Москве

Власти столицы хотят впервые в России выпустить «зеленые облигации». Средства от их продажи будут направлены на экологические проекты — сокращение негативного воздействия на окружающую среду, повышение энергоэффективности и сохранение природных ресурсов.

Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на мэрию Москвы. Это первый подобный проект в России, поэтому сравнить условия выпуска с другими аналогичными займами не получится.

Член совета директоров Национального рейтингового агентства, член экспертного совета по листингу Московской биржи Светлана Бик считает социально ответственное инвестирование по всему миру становится все популярнее. Причем ценные бумаги оценивают не только по доходности, но и по влиянию на экологию.

«Зеленые облигации Москвы станут прорывом, это будет первый субфедеральный „зеленый“ заем в истории России», — предсказала она.

На днях в Минприроды России начали разрабатывать законопроект, который обяжет крупный бизнес устранять ущерб, нанесенный экологии. В частности, предприятия обяжут подтверждать наличие денег на ликвидацию экологического вреда.