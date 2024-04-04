Деньги 04 апреля 2024, 15:11 Власти Киргизии объяснили приостановку обслуживания карт «Мир» Премьер Жапаров: Киргизия временно прекратила обслуживание карт «Мир» РИА «Новости»

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Банки Киргизии из-за предостережения латвийской компании — собственника программного обеспечения приостановили обслуживание карт платежной системы «Мир». Премьер-министр Акылбек Жапаров сказал на заседании парламента, что это временная мера. Его процитировал сайт Tazabek.

«Программное обеспечение делает латвийская компания. Она прислала письмо о том, что если мы не приостановим работу с картой „Мир“, то они отключат [Межбанковский процессинговый центр]. Поэтому мы временно приостановили», — сказал он.

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Ограничения такого рода, по словам Акылбека Жапарова, не стали для Киргизии неожиданностью. Он заявил, что для возобновления работы с российской платежной системой введут некоторые механизмы, но не уточнил детали.

Межбанковский процессинговый центр обслуживал коммерческие банки Киргизии, занимался эмиссией чиповых международных карт и являлся единственным оператором национальной платежной системы «Элкарт». По информации издания, карты «Мир» перестали принимать 3 апреля в полдень. Владельцы не смогли снять наличные в банкоматах, расплатиться картами в POS-терминалах и перевести деньги на другие счета.