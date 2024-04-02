Мир 02 апреля 2024, 17:56 Карты «Мир» прекратят обслуживать в Киргизии с 5 апреля Система «Элкарт» прекратит обслуживать карты «Мир» в Киргизии с 5 апреля Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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Владельцы банковских карт «Мир» не смогут использовать их в Киргизии с 5 апреля. Национальная платежная система «Элкарт» приостановит обслуживание из-за риска вторичных санкций со стороны США. Об этом сообщила пресс-служба оператора.

На этот шаг Киргизия пошла из-за экономических ограничений, которые американские власти ввели против Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора «Мира».

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В пресс-службе «Элкарт» объяснили, что с российских карт нельзя будет снимать наличные в банкоматах, а также переводить деньги и оплачивать покупки в POS-терминалах.

Ранее карты «Мир» перестали работать в Армении. Большинство финансовых организаций в стране прекратило их обслуживание, исключением стал только банк «ВТБ Армения». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что армянские банки хеджировали риски из-за американских санкций. По его словам, Армения и Россия будут продолжать искать способы для исправления ситуации.