Власти ДНР решили привлечь бизнес созданием свободной экономической зоны | 360°

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Власти ДНР решили привлечь бизнес созданием свободной экономической зоны

Премьер ДНР Хоценко заявил о намерениях создать в республике свободную экономическую зону

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Свободную экономическую зону хотят создать на территории Донецкой Народной Республики для привлечения бизнеса. Премьер-министр республики Виталий Хоценко рассказал РИА «Новости», что власти уже работают над этим.

«Работаем над тем, чтобы появилась свободная экономическая зона на территории региона», — сказал он.

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Предпринимателям предоставят разные преференции, например, обнулят налоги на имущество и прибыль. Таким способом власти рассчитывают обеспечить бизнесу максимально благоприятные условия на входе в регион.

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что государство продолжит развивать новые регионы. В качестве наглядного примера он привел Крым. За последние восемь лет жизнь в нем изменилась в лучшую сторону, благодаря поддержке федерального центра улучшилась ситуация в экономике, а люди перестали бояться за свою жизнь.

Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам сентябрьских референдумов.

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