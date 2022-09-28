Спецоперация 28 сентября 2022, 00:47 Поделиться Telegram

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Viber Россия продолжит развивать Донбасс — Небензя Постпред РФ при ООН Небензя: Россия продолжит развивать Донбасс РИА «Новости»

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Россия продолжит развивать Донбасс и другие освобожденные территории, которые украинские власти пытались уничтожить. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«За восемь лет жизнь в Крыму изменилась в лучшую сторону, люди живут без страха за свои жизни, активно развивается экономика, строится инфраструктура. Мы все эти годы искренно вкладывались в развитие этого региона и точно также будем развивать Донбасс и другие территории, которые Киев стремился и стремится превратить в руины», — процитировали Небензю «Известия».

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По словам российского постпреда, от Украины отвернулись не только ЛНР с ДНР, но и Херсонская с Запорожской области. Местные жители выступили за воссоединение с Россией.

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«Этот процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов и не начнут наконец руководствоваться интересами своих граждан», — подчеркнул Небензя.

Он добавил, что референдумы прошли прозрачно. Голосование провели с соблюдением всех избирательных норм. Окончательные итоги референдумов подведут утром 28 сентября.

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