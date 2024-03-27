Деньги 27 марта 2024, 08:07 Владельцы перезаложили Crocus City Hall за несколько месяцев до теракта РБК: концертный зал Crocus City Hall находился в залоге у Газпромбанка Пресс-служба МЧС

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Компания «Крокус Интернэшнл» заложила здание концертного зала Crocus City Hall по ипотечному договору. Документы переоформили за четыре месяца до теракта, сообщил РБК.

Информацию о здании по Международной улице, 20 площадью свыше 38 тысяч квадратных метров внесли в Единый государственный реестр недвижимости. Журналисты получили выписку, из которой следовало, что «Крокус Интернэшнл» в составе Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова заложила концертный зал по ипотечному договору с Газпромбанком от ноября 2023 года.

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Договор перезаключили, изначально Crocus City Hall попал под залог в 2022 году. По новым документам обременение действовало до 24 декабря 2032 года.

Во время теракта концертный зал подожгли, площадь возгорания достигла 12,9 тысячи квадратных метров. По завершении аварийно-спасательных работ вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций.