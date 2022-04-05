Илон Маск на правах владельца наибольшего количества акций Twitter опросил пользователей

Предприниматель Илон Маск оказался владельцем наибольшего количества акций соцсети Twitter. Он решил повлиять на структуру приложения и устроил опрос среди пользователей. Маск опубликовал вопрос в Twitter-аккаунте.

«Хотите кнопку редактирования?» — спросил он.

Его поддержал руководитель компании Twitter Параг Агравал. Он отметил, что опрос очень важен и попросил пользователей ответить Маску.

Предприниматель оказался владельцем наибольшего количества акций Twitter. Ему принадлежит почти 10% ценных бумаг соцсети. Об этом стало известно после того, как Маск сообщил о своих активах в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Эта информация повлияла на стоимость акций Twitter. Они выросли в цене на 28%.