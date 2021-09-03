Вице-премьер Голикова: выплаты военным и пенсионерам силовых структур перечислят на следующей неделе

Единовременную выплату военнослужащие и пенсионеры силовых структур получат на следующей неделе. Все деньги через Минфин поступили в соответствующие организации. Как сообщила пресс-служба правительства, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она напомнила, что размер выплат для военнослужащих составит 15 тысяч рублей, военные пенсионеры, а также ушедшие на заслуженный отдых сотрудники правоохранительных органов и органов безопасности получат по 10 тысяч рублей.

Единовременную выплату в 10 тысяч рублей в минувший четверг получили российские пенсионеры, чьи выплаты проходят через Пенсионный фонд России. По словам Голиковой, речь идет о 30,2 миллиона человек, между которыми распределили 302 миллиарда рублей.

«Случаев необоснованного возврата средств и сообщений об отказе в зачислении не зафиксировано. Тем не менее Пенсионный фонд России производит мониторинг ситуации через горячую линию для оперативного решения всех возникающих вопросов», — уточнила вице-премьер.

Она добавила, что сегодня единовременную выплату получат еще 12,5 миллиона пенсионеров, которым выплаты доставляют через «Почту России» и другие организации. Выделенная на эти цели сумма составит 125 миллиардов рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что для получения президентских выплат пенсионерам не нужно предпринимать никаких действий. Деньги начислят автоматически. Он попросил Голикову держать ситуацию на личном контроле.

«Все должно быть просто, удобно для людей. Тем более что речь идет о нашем старшем поколении. Нужно защитить их от лишних переживаний», — пояснил премьер.

Единовременную выплату для пенсионеров в размере 10 тысяч рублей предложил ввести президент России Владимир Путин. Он заявил, что инфляция съела из выплат пожилым гражданам целую тысячу рублей, поэтому средства нужно компенсировать. Также российский лидер предложил распределить по 15 тысяч рублей среди военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и курсантов военных училищ.