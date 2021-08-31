Президент Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военным

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным и силовикам. В сентябре им придет по 15 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

В первую категорию вошли вошли курсанты военных профессиональных учебных заведений и организаций высшего образования, которые не заключали контракт на прохождение службы. Во вторую — прокуроры, сотрудники Следственного комитета, полиции, ФСИН, Росгвардии, таможенной и противопожарной служб.

В указе подчеркнуто, что эти деньги будут недоступны для удержания по решениям судов и других органов, а также на основании приказов командиров.

Ранее глава государства подписал указ о предоставлении пенсионерам единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Получить ее смогут даже те, кто работает. Кроме того, Путин предложил распределить по 15 тысяч рублей среди военнослужащих, курсантов военных училищ, сотрудников правоохранительных органов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил, что президент предложил делать единовременные выплаты в связи с инфляцией в стране.

Годовая инфляция в России, по данным Росстата, по состоянию на 23 августа составляла 6,38%.

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что на эти выплаты, по предварительным подсчетам, из федерального бюджета направят 500 миллиардов рублей.