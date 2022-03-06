«Средства клиентов на картах Mastercard и Visa полностью сохранены». ЦБ РФ успокоил россиян

Денежные средства клиентов на банковских картах, привязанных к международным системам Mastercard и Visa, полностью сохранены и доступны. Об этом на своем официальном сайте сообщил Центральный банк РФ.

«Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны. Владельцы карт могут расплачиваться ими, проводить операции в банкоматах и делать переводы с карты на карту», — заявил регулятор.

Подчеркивается, что использование карт за границей и при оплате в иностранных магазинах невозможно.

Банк рекомендовал использовать наличные деньги и карту с платежной «Мир» в тех странах, где она доступна. На сегодняшний день это Южная Осетия, Киргизия, Абхазия, Таджикистан, Вьетнам, Турция, Белоруссия, Армения и Казахстан.

Альфа-Банк объявил, что действие всех карт организации с платежными системами Mastercard и Visa продлевается до декабря 2028 года.