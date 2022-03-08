facebook_pixel
    08 марта 2022, 13:07

    Карты ВТБ станут вечными

    ВТБ сделает все карты бессрочными, без необходимости продления

    Александр Блинов

    Банковские карты ВТБ теперь все будут действовать бессрочно, продлевать или перевыпускать их больше не нужно. Об этом говорится в сообщении кредитной организации, передал ТАСС.

    Карты ВТБ станут вечными

    Карты иностранных платежных систем, которые по-прежнему работают на территории РФ, тоже станут бессрочными. Прекращение работы Visа и Маstеrсаrd в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ в стране, подчеркнули в кредитной организации.

    Ранее о планах продлить срок действия карт Visа и Маstеrсаrd после его истечения или сделать их бессрочными сообщили несколько российских банков. Газета «Известия» писала, что ряд банков изучают предложения альтернативных платежных систем и планируют начать выпуск кобейджинговых карт. Такие карты уже выпускает «Мир» совместно с UnionPay, сообщал RT.

    Международные платежные системы Visa и Mastercard решили прекратить работу в России на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Внутри страны карты Visa и Mastercard всех российских банков по-прежнему работают, средства полностью сохранены на счетах и доступны, передавало РИА ФАН. Но оплачивать покупки за рубежом или в иностранных онлайн-магазинах стало невозможно.