Карты ВТБ станут вечными

Банковские карты ВТБ теперь все будут действовать бессрочно, продлевать или перевыпускать их больше не нужно. Об этом говорится в сообщении кредитной организации, передал ТАСС.

Карты иностранных платежных систем, которые по-прежнему работают на территории РФ, тоже станут бессрочными. Прекращение работы Visа и Маstеrсаrd в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ в стране, подчеркнули в кредитной организации.

Ранее о планах продлить срок действия карт Visа и Маstеrсаrd после его истечения или сделать их бессрочными сообщили несколько российских банков. Газета «Известия» писала, что ряд банков изучают предложения альтернативных платежных систем и планируют начать выпуск кобейджинговых карт. Такие карты уже выпускает «Мир» совместно с UnionPay, сообщал RT.

Международные платежные системы Visa и Mastercard решили прекратить работу в России на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Внутри страны карты Visa и Mastercard всех российских банков по-прежнему работают, средства полностью сохранены на счетах и доступны, передавало РИА ФАН. Но оплачивать покупки за рубежом или в иностранных онлайн-магазинах стало невозможно.