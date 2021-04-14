Visa и Mastercard не намерены останавливать работу в России

Работа международных платежных систем Visa и Mastercard в России продолжится. Так в компаниях прокомментировали слова представителя Кремля Дмитрия Пескова о возможном отключении страны от системы платежей. Об этом сообщил РБК.

Глава Mastercard в России Алексей Малиновский напомнил, что компания работает в стране уже более 20 лет. Количество выданных карт превысило 100 миллионов.

«Все операции по российским картам надежно обрабатываются в Национальной системе платежных карт», — подчеркнул он.

В Visa заявили, что компания использует в работе на российском рынке современные платежные технологии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в минувший вторник, 13 апреля, не исключил, что западные страны в ходе расширения и усиления санкций могут отключить Россию от платежных систем Visa и Mastercard. Сам процесс введения ограничений он назвал непредсказуемым.

В Центробанке заявили, что пока не видят никаких рисков возможного отключения. Первый заместитель председателя финансового регулятора Ольга Скоробогатова отметила, что отключение не будет выгодно самим компаниям.