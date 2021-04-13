Отключение платежных систем Visa и MasterCard не исключили в Кремле

На фоне санкций и недружественного отношения к России в целом в стране действительно могут ограничить использование Visa и MasterCard. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается перейти к национальным или альтернативным доллару валютам при расчетах с другими государствами. По его словам, страна также может отказаться от контролируемых Западом платежных систем.

В конце прошлого года карты Visa и MasterCard запретили использовать для платежей на порносайте PornHub. Такое решение приняли после после обвинений в распространении видео с сексуальным насилием над детьми и несовершеннолетними. На фоне этого скандала Pornhub ограничил загрузку видео.