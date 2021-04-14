В ЦБ объяснили, почему Россию не отключат от систем Visa и Masterсard

Отключение России от международных платежных систем невыгодно в первую очередь самим системам, заявила журналистам первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. Именно поэтому, по ее словам, в ЦБ РФ сейчас не видят рисков того, что это действительно произойдет.

«Если говорить о сегодняшней ситуации, я считаю, что она достаточно спокойная», — цитирует ее РИА «Новости».

Скоробогатова также напомнила, что в России сейчас активно развиваются собственная система передачи финансовых сообщений и платежная система «Мир».

«Нам нужно продолжить нашу работу по развитию наших платежных систем, наших инфраструктурных платформ», — добавила она.

При этом, по ее словам, крайне важно, чтобы это происходило в условиях конкуренции.

О том, что в России могут быть ограничены возможности использования платежных систем Visa и Mastercard, ранее заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Аналогичное мнение высказывал также глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, такое решение может быть принято, во-первых, из-за недружественного отношения к стране, а во-вторых, на фоне санкций.