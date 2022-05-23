Минфин снизил требование продажи валютной выручки до 50%

Специальная правительственная комиссия приняла решение снизить требование к экспортерам об обязательной продаже валютной выручки с 80 до 50%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.

«Это решение связано с достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке и стабилизацией валютного курса рубля», — говорится в сообщении ведомства.

Начиная с 28 февраля Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

Глава Минфина Антон Силуанов призвал западные страны отказаться от созданных барьеров в международной торговле. Он считает, что благодаря этой мере снизится уровень инфляции и повысится благосостояние жителей.

Также руководитель ведомства подчеркнул, что экономика России способна выдержать любые санкционные ограничения со стороны западных стран.