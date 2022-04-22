Силуанов призвал к снятию барьеров в международной торговле

Россия призвала страны мира отказаться от барьеров в мировой торговле. Решение пойдет на благо всем государствам. Благодаря ему в том числе снизится инфляция, а уровень жизни людей повысится.

Министр финансов РФ Антон Силуанов выступил с таким предложением 21 апреля на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК), которое провели в рамках весенней встречи управляющих органов МВФ и группы Всемирного банка в Вашингтоне в гибридном формате. Слова главы Минфина процитировала пресс-служба ведомства.

«Нужно снимать барьеры в международной торговле во благо всех стран. Тогда уйдут ценовые диспропорции, возникшие в последнее время, снизится инфляция, вырастут доходы граждан», — заявил Силуанов.

Участники заседания согласились с тем, что ситуация в мировой экономике развивается в негативном ключе. При этом сохраняются риски роста госдолга на фоне ужесточения глобальных финансовых санкций. По словам Силуанова, все это является следствием санкций и накопленных дисбалансов после пандемии. Больше всего страдают развивающиеся страны и государства с низким уровнем доходов.

В этой связи МВФ обязался продолжить предоставлять государствам финансовую поддержку и техническое содействие. Многие участники встречи отметили необходимость сохранения диалога в многостороннем формате.

«Россия отказалась от принятия совместного коммюнике МВФК в связи с содержащимися в нем необъективными и политизированными оценками российских действий на Украине, которые выходят за рамки мандата МВФ», — пояснили в Минфине.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда признался, что страна опасается возможного влияния антироссийских санкций на свою экономику и планирует рассмотреть меры реагирования.