Россия способна выдержать любые новые ограничения со стороны других стран. Об этом 18 мая заявил глава Минфина Антон Силуанов, комментируя влияние антироссийских санкций на экономику страны.

«Россия продолжит проводить независимую политику», — добавил Силуанов, его процитировало РИА «Новости».

Экономика «не будет закрываться и изолироваться», заверил министр. По его словам, «шоковое состояние» от западных санкций уже позади. Взвешенная финансовая и бюджетная политика России позволят выдержать любые рестрикции, с которыми она столкнется.

Ранее дипломатический источник в Евросоюзе рассказал СМИ, что ЕС приближается к пределу во введении санкций против России. Седьмой пакет санкций, по словам источника, будет крайне сложным. Это при том, что Евросоюз все еще не смог согласовать шестой пакет. Противоречия возникли вокруг идеи о запрете поставок энергоносителей из России. Послы продолжают обсуждение.