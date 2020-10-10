В Минтруда заявили о проработке индексации выплат работающим пенсионерам

Минтруд прорабатывает все варианты увеличения выплат работающим пенсионерам. Ранее этот вопрос уже обсуждали депутаты Госдумы и Пенсионный фонд.

«Все возможные варианты увеличения пенсионного обеспечения работающих пенсионеров сейчас прорабатываются. В этом процессе задействованы все заинтересованные стороны», — рассказали РБК представители Минтруда.

Ранее с инициативой проиндексировать выплаты работающим пенсионерам выступили депутаты Госдумы от «Единой России». Первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что предложения уже поступили в правительство. Индексировать выплаты могут двумя способами: единовременно или поэтапно.

С таким же предложением выступал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. С его инициативой согласился президент России Владимир Путин. Глава государства дал поручение правительству разработать возможные способы индексации выплат работающим пенсионерам.

Ранее стало известно, что пожилых людей внесли в отдельную категорию работников, которых нельзя увольнять перед пенсией. За необоснованное увольнение может быть назначена уголовная ответственность.