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    08 октября 2020, 12:56

    Пожилым россиянам объяснили, могут ли их уволить перед пенсией

    Александра Ломейко

    Россиян предпенсионного возраста вынесли в отдельную категорию работников, которым государство гарантирует дополнительную поддержку. За необоснованное увольнение таких сотрудников введена уголовная ответственность.
    Пожилым россиянам объяснили, могут ли их уволить перед пенсией

    Необходимость правового регулирования труда жителей РФ, которые скоро отправятся на пенсию, возникла в связи с проведением в стране пенсионной реформы. Об этом напомнили в пресс-службе Минтруда.

    Предпенсионный статус можно подтвердить справкой, которую выдадут в территориальном отделении Пенсионного фонда, или ответом ПФР на соответствующий запрос службы занятости.

    Государство гарантировало пожилым россиянам социальную поддержку: для них действуют специальные условия и сроки выплат пособий по безработице. А будущим пенсионерам, которые решили пройти профессиональную переподготовку, будут платить стипендию.

    Если россиянин предпенсионного возраста проходит плановую диспансеризацию, то у него есть право на освобождение от работы на два дня один раз в год с сохранением места работы и заработка.

    «За необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста, введена уголовная ответственность», — добавили в министерстве. Даже если трудовой договор был расторгнут по инициативе сотрудника, работодателя могут наказать при условии, что подать заявление об уходе пожилого человека вынудили из-за его возраста.