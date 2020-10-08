Пожилым россиянам объяснили, могут ли их уволить перед пенсией

Россиян предпенсионного возраста вынесли в отдельную категорию работников, которым государство гарантирует дополнительную поддержку. За необоснованное увольнение таких сотрудников введена уголовная ответственность.

Необходимость правового регулирования труда жителей РФ, которые скоро отправятся на пенсию, возникла в связи с проведением в стране пенсионной реформы. Об этом напомнили в пресс-службе Минтруда.

Предпенсионный статус можно подтвердить справкой, которую выдадут в территориальном отделении Пенсионного фонда, или ответом ПФР на соответствующий запрос службы занятости.

Государство гарантировало пожилым россиянам социальную поддержку: для них действуют специальные условия и сроки выплат пособий по безработице. А будущим пенсионерам, которые решили пройти профессиональную переподготовку, будут платить стипендию.

Если россиянин предпенсионного возраста проходит плановую диспансеризацию, то у него есть право на освобождение от работы на два дня один раз в год с сохранением места работы и заработка.

«За необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста, введена уголовная ответственность», — добавили в министерстве. Даже если трудовой договор был расторгнут по инициативе сотрудника, работодателя могут наказать при условии, что подать заявление об уходе пожилого человека вынудили из-за его возраста.