В Минпромторге объяснили резкий рост цен на арматуру в России

Цены на арматуру у конечных потребителей в России резко подскочили вверх в октябре в том числе из-за спекулятивной политики трейдеров. Об заявил статс-секретарь, замглавы министерства Виктор Евтухов.

По его данным, с 1 октября цена арматуры 12 миллиметров у трейдеров в Москве выросла на 39% и составила вместо 57 тысяч 79,25 тысячи рублей за тонну с НДС, сообщил «Прайм».

Евтухов указал на то, что трейдеры выкупают объемы, закладывают свою маржу и по итогу продают арматуру по завышенным ценам. В августе, когда цены снизились, трейдеры остановили закупки в ожидании удешевления.

«По цепочке металлурги сокращают объемы производства. Далее через отложенный спрос получаем искусственный дефицит и очередной всплеск цены», — пояснил замминистра.

По его мнению, это звено на рынке необходимо сокращать и по максимуму переходить на долгосрочные прямые контракты. Он также указал на то, что за ситуацией следит также антимонопольная служба, которая в случае необходимости может провести комплексную проверку ценообразования. Нарушения повлекут оборотные штрафы, которые, по словам Евтухова, влетят в копеечку тем, кто пытается спекулировать.

Замглавы Минпромторга также не исключил, что пошлины на экспорт из России отдельных видов металлургической продукции могут сохранить в случае, если цены у производителей на российском рынке продолжат расти. По его словам, министерство рассматривает и вариант увеличения вывозных таможенных пошлин на метпродукцию при условии роста цен на внутреннем рынке.

Вывозные таможенные пошлины на разные виды продукции черной металлургии, а также продукции из алюминия и меди были введены с 1 августа по 31 декабря. Это позволило за три месяца принесли в бюджет дополнительно почти 45 миллиардов рублей.

«Эти средства пойдут на поддержку металлоемких отраслей и прежде всего строительного сектора», — уточнил замглавы Минпромторга.

Пошлины на экспорт из России черных и цветных металлов состоят из базовой ставки в 15% и специфического компонента. Последний рассчитывается в долларах за тонну.

Базовая ставка для черной металлургии зависит от степени переработки продукции. Для окатышей пошлина составляет не менее 54 долларов за тонну. Не менее 115 долларов — для плоского горячекатаного проката и арматуры, а для холоднокатаного проката и проволоки — не менее 133 долларов. Ставка для цветной металлургии зависит от вида металла.