Российские поставщики вывезли алюминия на $7,4 млрд до ввода пошлины

В июле 2021 года объем экспорта российского алюминия в денежном выражении составил 7,4 миллиарда долларов. Эта цифра почти в 10 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом сказано в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Уточняется, что в натуральном выражении экспорт алюминия тоже увеличился в 10 раз — он составил 3,01 миллиона тонн. Сейчас крупнейшим производителем первичного алюминия в стране является «Русал».

Пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза начали действовать в России с 1 августа. Нововведение продлится до конца этого года. Размер пошлины состоит из базовой ставки в 15%, а также из специфического компонента. Последний рассчитывается в долларах за тонну — для алюминия это не менее $254 за тонну.

По данным аналитиков, стоимость алюминия с начала года выросла на 39,7%. Этот товар подорожал сильнее, чем остальные в секторе металлургии и добычи. Резкий рост цен связан со структурными изменениями на рынке алюминия в Китае.