Временные экспортные пошлины на металлы начнут действовать в России с 1 августа

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении экспортных пошлин на черные и цветные металлы. С их помощью планируется сдерживать рост цен на металлопродукцию на внутреннем рынке.

Как уточнили в пресс-службе правительства, вывозные пошлины будут действовать с 1 августа по 31 декабря 2021 года.

Пошлины будут состоять из базовой ставки в 15% и специфического компонента в долларах за тонну. Величина этого компонента будет рассчитываться в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов). Также будет учитываться динамика мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года.

По меди величина специфического компонента составит не менее 1226 долларов за тонну, по никелю — 2321 доллар, по алюминию — 254 доллара. Специфическая пошлина для рудного концентрата (окатышей) будет установлена в размере не менее 54 долларов за тонну, для плоского горячекатаного проката и арматуры сумма пошлины составит не менее 115 долларов, для холоднокатаного проката и проволоки — не менее 133 долларов, для нержавеющей стали и ферросплавов — от 150 долларов.