Названа сумма, на которую застраховали горящие в Истре склады Ozon

Загоревшиеся склады Ozon застрахованы на сумму в 17 миллиардов рублей. Об этом заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

«Здание и содержимое горящих складов Ozon застраховано в страховых компаниях — членах Всероссийского союза страховщиков на сумму 17 миллиардов рублей. В том числе само здание застраховано на шесть миллиардов рублей, содержимое склада — на 11 миллиардов рублей», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

По словам Юргенса, Оzоn понесет колоссальные по масштабам убытки. По предварительным данным, общий ущерб составит более 10 миллиардов рублей.

Пожар на складах Ozon в Истре начался днем 3 августа. По последним данным, огонь охватил 35 тысяч квадратных метров. Сотрудников компании вывели из здания, известно об 11 пострадавших.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль и пообещал, что власти окажут помощь пострадавшим.