Весь персонал эвакуировали со склада Ozon в Истре, где произошел крупный пожар. Всем пострадавшим будет оказана помощь. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы контролируем ситуацию, спасатели работают. <…> Первая и главная задача в первые минуты была вывести людей и не допустить жертв среди работников. <…> Конечно, важно оказать максимальную заботу тем, кто пострадал», — сказал Воробьев.

Он добавил, что очень помогают московские власти. По сообщению МЧС Подмосковья, до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались более тысячи человек.

На месте развернут оперативный штаб, стянута дополнительная техника и бригады скорой помощи. По словам губернатора, важно не допустить распространения огня.

По последним данным, площадь пожара составляет 35 тысяч квадратных метров. В тушении участвуют 96 человек и 30 единиц техники, в том числе от МЧС России — 26 человек и восемь единиц техники. К месту происшествия вылетели два вертолета Ка-32.

Губернатор Андрей Воробьев взял ситуацию с пожаром на складах Ozon под личный контроль.