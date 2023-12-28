Деньги 28 декабря 2023, 15:12 Курс доллара упал ниже 90 рублей впервые с 19 декабря Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей Freepik

Читать 360tv в

Рубль усилил рост после сообщений о запланированных валютных операциях Банка России в первом полугодии 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами «завтра» на 14:12 по московскому времени упал на 1,32 рубля, до 89,95 рубля. Это минимум с 19 декабря. Евро в тоже время опустился на 1,08 рубля и достиг 100,09 рубля, курс юаня упал на девять копеек — до 12,65 рубля.

Реклама

Центробанк с 9 января приступит к проведению операций на внутреннем валютном рынке. Они будут связаны с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния. В первом полугодии 2024 года регулятор добавит к анонсированным Минфином объемам операций продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей ежедневно.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что проводимая регулятором денежно-кредитная политика в 2023 году оказалась недостаточно жесткой в условиях инфляции. По ее словам, решение о повышении ключевой ставки следовало принять еще весной.