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    10 марта 2022, 06:14

    Участники саммита ЕC обсудят отказ от российских энергоресурсов — СМИ

    Дарья Смирнова

    Участники саммита Евросоюза в Версале намерены обсудить постепенный отказ от покупок российской нефти, газа и угля, чтобы снизить зависимость от энергоресурсов России. Об этом написало агентство Reuters.

    Участники саммита ЕC обсудят отказ от российских энергоресурсов — СМИ

    По его информации, лидеры ЕС не станут устанавливать общий крайний срок для отказа от российских энергоносителей, потому что степень зависимости от них сильно отличается для разных стран Европы. В наибольшей степени от энергоресурсов из России зависят Германия, Италия, Венгрия и Австрия.

    Неформальный саммит лидеров стран ЕС состоится в Версале 10–11 марта.

    Также на этом самммите участники собираются поддержать возможное вступление Украины в Евросоюз. Однако пока маловероятно, что стране действительно предложат принятие в состав союза по ускоренной процедуре.

    Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выразила мнение, что Евросоюз не сможет нормально существовать без российской нефти. По ее мнению, экономические последствия для Европы в таком случае будут гораздо сложнее, чем от коронавируса.