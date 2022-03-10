Участники саммита Евросоюза в Версале намерены обсудить постепенный отказ от покупок российской нефти, газа и угля, чтобы снизить зависимость от энергоресурсов России. Об этом написало агентство Reuters.

По его информации, лидеры ЕС не станут устанавливать общий крайний срок для отказа от российских энергоносителей, потому что степень зависимости от них сильно отличается для разных стран Европы. В наибольшей степени от энергоресурсов из России зависят Германия, Италия, Венгрия и Австрия.

Неформальный саммит лидеров стран ЕС состоится в Версале 10–11 марта.

Также на этом самммите участники собираются поддержать возможное вступление Украины в Евросоюз. Однако пока маловероятно, что стране действительно предложат принятие в состав союза по ускоренной процедуре.

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выразила мнение, что Евросоюз не сможет нормально существовать без российской нефти. По ее мнению, экономические последствия для Европы в таком случае будут гораздо сложнее, чем от коронавируса.