Политик Ле Пен заявила, что Евросоюз не переживет отказа от российской нефти

Евросоюз не сможет нормально существовать без российской нефти. Таким мнением поделилась кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на телеканал France-2.

«Попытка с помощью собственного харакири нанести ущерб России — плохой способ. В этом случае наша экономика рискует умереть первой, и похоже, что мы к этому сегодня стремимся», — отметила политик.

При этом она отметила, что экономические последствия для Европы в таком случае будут гораздо сложнее, чем от коронавируса. Она подчеркнула, что необходимо прибегнуть к дипломатии, чтобы разрешить ситуацию на Украине.