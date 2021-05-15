«Убийца Dogecoin» сделал двух братьев миллионерами

Два брата из США стали миллионерами, вложившись в мемную криптовалюту Shiba Inu coin. Он стал альтернативой Dogecoin.

Сначала братья инвестировали в Shiba Inu coin несколько сотен долларов, когда его стоимость была меньше цента. Потом они увеличили количество токенов. В мае курс Shiba Inu coin подскочил на 10 000%. Доход братьев составил девять миллионов долларов, сообщил TJournal.

Shiba Inu coin (SHIB) появился как пародия на ироничную криптовалюту с доге. К середине мая рыночная капитализация криптовалюты оценивалась в семь миллионов долларов. Объем дневных торгов SНIВ достиг 500 миллионов долларов.

Dogecoin создавался как шутка. Но весной этого года он попал пятерку криптовалют по рыночной капитализации. Его популярности помог и Илон Маск. Недавно он заявил, что начал сотрудничество с разработчиками виртуальных монет.

Одновременно с этим основатель Tesla и SpaceX продолжил критиковать рынок криптовалют за ущерб, который майнинг наносит окружающей среде. По этой причине Маск несколькими днями ранее заявил, что электрокары Tesla больше нельзя купить за биткоины.