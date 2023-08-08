Деньги 08 августа 2023, 03:28 Турецкая лира снова рухнула до рекордно низкого уровня Freepik

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Курс турецкой лиры снова снизился до исторического минимума по отношению к американскому доллару. Об этом сообщил портал Trading Economics.

По данным портала, национальная валюта Турции упала до 27,01 лиры за один доллар США. Последние недели лира торговалась на уровне 26,95.

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Еще в июле стало известно о снижении турецкой нацвалюты до рекордного уровня на фоне того, что Центральный и государственные банки Турции прекратили поддерживать национальную валюту в ожидании заседания регулятора по кредитно-денежной политике.

Сообщения о рекордном обвале турецкой лиры появлялись и в июне. Курс национальной валюты страны значительно снизился по отношению к доллару после повышения ключевой ставки со стороны Центробанка. Как объяснил регулятор, такое решение связано с намерением взять под контроль рост цен. Представители ведомства тогда заявили о постепенном подъеме ставки.