Деньги 23 июня 2023, 12:19 Курс турецкой лиры обвалился до исторического минимума Курс турецкой лиры обвалился до минимума по отношению к доллару после повышения ставки ЦБ Unsplash

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Борьба турецкого Центробанка с инфляцией обвалила курс национальной валюты до исторического минимума. После повышения ключевой ставки с 8,5 до 15% годовых курс курс лиры опустился до 25 по отношению к доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на международной бирже Forex.

В ходе торгов в минувший вторник, 22 июня, максимальный показатель курса национальной валюты доходил до 25,27 за доллар. Только к утру турецкая валюта немного отыграла падение и закрепилась на показателе 25,08.

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Падение произошло на фоне решения Центрального банка страны впервые за два года повысить ключевую ставку с 8,5 до 15% годовых. Регулятор объяснил свои действия решением установить курс дезинфляции и взять под контроль рост цен. Представители ведомства предупредили о дальнейшем ужесточении кредитной политики, но добавили, что подъем ставки станет постепенным.

Обычно повышение ключевой ставки положительно сказывается на курсе национальной валюты. Но решение регулятора не совпало с ожиданиями рынка. Как пояснили в беседе с агентством Reuters экономисты, средняя оценка предусматривала повышение ключевой ставки сразу до 21%. Когда этого не произошло владельцы турецкой лиры начали избавляться от неликвидного актива, уронив его курс.