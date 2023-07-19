Деньги 19 июля 2023, 04:37 Турецкая лира упала до нового рекордно низкого уровня Курс турецкой лиры опустился до нового рекордно низкого уровня на фоне ожидания ставки ЦБ РИА «Новости»

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Курс турецкой лиры снизился до нового рекордного уровня на фоне ожидания заседания Центробанка по вопросу базовой ставки. Турецкая валюта ослабла более чем на 2%, опустившись до отметки 26,9 лиры за доллар, сообщил Trading Economics.

Центробанк и госбанки страны прекратили поддержку нацвалюты в ожидании заседания регулятора по кредитно-денежной политике. Прогнозируется, что базовую ставку могут поднять на 500 процентных пунктов, написал портал.

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Предыдущее решение по повышению базовой ставки принял турецкий Центробанк 22 июня. Оно составило 650 базисных пунктов, увеличившись до 15%. Но этот шаг не оправдал ожиданий рынка.

О девальвации турецкой лиры ранее говорил частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров. В беседе с RT он отметил, что основной причиной ослабления нацвалюты страны можно назвать нежелание турецких банков проводить валютные интервенции, что, вполне вероятно, может являться признаком подготовки новых экономических властей к развороту денежно-кредитной политики.

В июне сообщалось об обвале турецкой лиры до исторического минимума. После повышения ключевой ставки с 8,5 до 15% годовых курс лиры опустился до 25 по отношению к доллару.