Деньги 06 сентября 2023, 10:59 Центробанк временно увеличит продажу валюты почти в 10 раз Центробанк увеличит ежедневную продажу валюты почти в 10 раз с 14 по 22 сентября Pxhere

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Банк России на время повысит ежедневную продажу валюты почти в 10 раз. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Центробанк временно ускорит операции по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния. В период с 14 по 22 сентября ЦБ будет равномерно продавать иностранную валюту, эквивалентную 150 миллиардам рублей.

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«Таким образом, ежедневный объем данных операций Банка России составит в этот период 21,4 миллиарда рублей вместо 2,3 миллиарда рублей», — указала пресс-служба регулятора.

В Центробанке пояснили, что причиной изменений стало погашение валютного выпуска еврооблигаций РФ, запланированное на 16 сентября. Объем эмиссии выпуска составит три миллиарда долларов.

Выплачивать деньги держателям еврооблигаций будет Минфин в рублях. В связи с этим держатели ценных бумаг могут спровоцировать дополнительный спрос на иностранную валюту, отметили в ЦБ. Перераспределение продаж валюты позволит удовлетворить вероятный повышенный спрос и уменьшить волатильность, то есть рост или спад цен, на валютном рынке, пояснили в Центробанке.

Ранее Банк России допустил повышение ключевой ставки в сентябре. В августе регулятор уже поднял ключевую ставку до 12%.