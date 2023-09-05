Деньги 05 сентября 2023, 18:34 Центробанк допустил повышение ключевой ставки в сентябре Зампред ЦБ Заботкин: ключевая ставка может вырасти в сентябре РИА «Новости»

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Банк России допустил увеличение ключевой ставки в сентябре. Об этом написал ТАСС со ссылкой на зампредседателя Центробанка Алексея Заботкина.

Выступая на форуме «Цифровые финансы: новая экономическая реальность», он отметил, что проинфляционные риски в России по-прежнему остаются значительными. Центробанк будет уточнять прогноз и опубликует новые данные по итогам заседания 15 сентября. На основании этого прогноза регулятор и примет решение.

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«Мы не исключаем возможности повышения ключевой ставки», — заявил Заботкин.

Сейчас инфляция складывается ближе к верхней границе прогноза на год, то есть в размере 5–6,5%, сообщили «Известия», также сославшись на зампреда ЦБ. При этом, по его словам, рост внутреннего валового продукта тоже стремится к максимальным прогнозируемым значениям.

В середине августа Банк России поднял ключевую ставку до 12%. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что регулятор снова повысит ее, если продолжится рост инфляции.