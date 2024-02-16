Деньги 16 февраля 2024, 14:10 Центробанк сохранил прогноз инфляции на 2024 год Центробанк: прогнозируемый уровень инфляции на 2024 год составляет 4,5% РИА «Новости»

Читать 360tv в

Прогнозируемый уровень инфляции в России на 2024 год составляет 4-4,5%, сообщил Центробанк. Это подтверждается материалами, опубликованными на сайте финансового регулятора.

Прогноз на 2025–2026 годы Банк России сохранил на уровне в 4%. По итогам 2023 года инфляция в России составила 7,42%.

Реклама

Президент Владимир Путин в понедельник, 12 февраля, провел совещание с членами правительства, которое посвятили экономическим вопросам. Глава государства обратил внимание на важность мер по сдерживанию инфляции в стране. По его словам, потребительские цены выросли на 7,4%.

Несмотря на общее подорожание, в России есть ряд продуктов, которые подешевели. К примеру, стоимость гречневой крупы снизилась на 20%, а картофеля — на 10%. Эксперты заявили, что на фоне запуска собственного производства в стране может на 5-7% подешеветь бытовая химия.