Общество 04 февраля 2024, 21:46 Названы сильно подешевевшие в 2023 году два продукта Аналитик Кашин: в России гречка подешевела на 20%, а картофель — на 10% Freepik

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Гречневая крупа и картофель сильно подешевели в России в 2023 году, причем стоимость первого товара упала на 20%, а второго почти на 10%. Это объясняется тем, что предложение на рынке превысило спрос на эти товары среди покупателей, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» аналитик Даниил Кашин.

В России также зафиксировали снижение цен на яйца. По словам аналитика, впервые с июня 2023 года из стоимость упала, но всего лишь на 0,2%.

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«Также значительно подешевели гаджеты. Это произошло благодаря тому, что механизм параллельного импорта налажен. К нам в больших объемах стали поступать устройства из дружественных стран», — объяснил он.

Эксперты не исключают, что в 2024 году цены снизятся на бытовую химию — на 5-7%. Кашин отметил, что многие химические компоненты уже начали производить в России, а не поставлять из других стран. Последнее влияло на то, что цена на них зависела от курса валют.

Ранее заместитель главы Минздрава Сергей Глаголев рассказал, что стоимость жизненно важных лекарственных препаратов в России находится ниже уровня инфляции, данные о наличии и запасах медикаментов в постоянном мониторинге.