Центробанк объяснил введение спецмер по продаже наличной валюты в России

Причиной специальных мер по продаже российскими банками наличной валюты стали санкционные ограничения на поступление долларов в страну. Об этом говорится в материалах Центробанка, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

«Поступление долларов в страну ограничено санкциями, и это единственная причина специальных мер, связанных с продажей банками наличной иностранной валюты», — сообщил ЦБ.

Ранее стало известно, что Центробанк ввел временный порядок операций с наличной валютой. Он продлится с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Согласно новым правилам, все имеющиеся на валютных счетах и вкладах клиента средства сохраняются в неприкосновенности. Однако снять в наличной валюте он сможет не более 10 тысяч долларов. Остальные средства ему будут предоставлены в рублях по текущему курсу.

Кроме того, банки в течение заявленного времени не будут продавать наличную валюту гражданам. При этом поменять наличную валюту на рубли можно будет в любое время и в любом объеме.

Ранее СМИ сообщили, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил своему российскому коллеге Владимиру Путину о возможности торговли между странами в рублях.