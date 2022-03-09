Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой

Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой. Об этом сообщил регулятор. Граждане получат возможность открывать новые валютные счета и вклады, однако снять с них средства временно можно будет только в рублях по рыночному курсу.

По информации ЦБ РФ, меры вводятся с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Они устанавливают определенный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Все средства на счетах клиентов будут сохранены и учтены в валюте вклада. Однако клиент сможет снять единомоментно не более 10 тысяч долларов в наличной валюте. Все остальные средства ему будут предоставлены в рублях по рыночному курсу, установленному на день выплаты.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки госэкономики, согласно которому со 2 марта россиянам запрещено вывозить наличную иностранную валюту в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США и ассчитанной по курсу Центробанка РФ, установленному на дату вывоза.

Россиянам, желающим сохранить свои денежные средства в период экономической турбулентности, риелтор Ярослав Кобаладзе посоветовал вкладываться в недвижимость. По его словам, таким образом накопления можно зафиксировать и таким образом избежать риска деноминации.