Эрдоган заявил о возможности торговли в рублях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил использование российского рубля в торговле. О такой возможности он заявил накануне в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на турецкий канал A Habеr.

Путин и Эрдоган созвонились в воскресенье и разговаривали около часа. Основной темой стала ситуация вокруг Украины. Но сегодня в турецких СМИ появились новые подробности разговора двух лидеров.

По информации A Haber, Эрдоган заявил Путину, что Россия и Турция могут использовать в торговле рубль наряду с долларом, евро и юанем, а также золотом. Российский лидер при этом якобы пообещал отправить 30 судов с подсолнечным маслом и пшеницей.

В Кремле ранее сообщили, что в ходе беседы Путин и Эрдоган подтвердили настрой на продолжение торгового-экономического сотрудничества между странами, писал RT.

Сегодня в ходе торгов на рынке Forex курсы доллара и евро достигли исторических максимумов по отношению к рублю, сообщала газета «Известия».

Эрдоган уже предлагал Путину перевести торговлю между странами на национальные валюты. Президент Турции выступал за такие расчеты еще в 2016 году. По его словам, в этом случае Турция будет платить России в рублях, а продавать ей — за турецкие лиры.