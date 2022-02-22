Цена нефти Brent превысила 97 долларов впервые с сентября 2014 года

Стоимость одного барреля нефти марки Brent с поставкой на апрель 22 февраля превысила 97 долларов. Это произошло впервые с сентября 2014 года. Такие данные следуют из торгов, проводимых на бирже ICE в Лондоне.

В моменте стоимость нефти поднималась до уровня 97,6 доллара. Подорожание происходит на фоне решения президента РФ Владимира Путина признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Инвесторы опасаются нестабильности в регионе, это подстегивает цены на топливо.

Предыдущий рекордный показатель с 2014 года нефть Вrеnt продемонстрировала 14 февраля. Тогда она превысила 96 долларов за баррель впервые с 1 октября 2014 года — ее цена достигла уровня 96,02 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть WТI также выросла более чем на 1%, составив 94,82 доллара за баррель.

Накануне сообщалось, что в ходе валютных торгов на Московской бирже рубль к вечеру 21 февраля усилил свое снижение к доллару и евро. По данным на 21:33 по московскому времени, курс доллара находился на уровне 79,68 рубля, курс евро на уровне 90,22 рубля.