Цена на нефть марки Brent превысила 96 долларов впервые за 7,5 лет

Цена на нефть марки Brent превысила 96 долларов за баррель впервые с 1 октября 2014 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

По данным на 04:06 по московскому времени цена апрельских фьючерсов выросла примерно на 0,9% и достигла уровня 96,02 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть WТI выросла более чем на 1% и составила 94,82 доллара за баррель.

Эксперты отмечают, что стоимость нефти более 90 долларов за баррель представляет собой докризисные показатели. При этом на ценообразование, по словам главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, могут влиять разные факторы — как рыночные, так и политические.

По словам Дюкова, складывающаяся ситуация не может не радовать, однако для регулярных инвестиций в развитие индустрии важна стабильность рынка.

Ранее сообщалось, что компания «Роснефть» заключила соглашение с китайской нефтегазовой компании CNPC о поставке 100 миллионов тонн нефти в Китай в течение 10 лет. Сырье направят через Казахстан на заводы на северо-западе Поднебесной.