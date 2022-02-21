Рубль упал на 3% к доллару и евро

В ходе валютных торгов на Московской бирже рубль к вечеру усилил свое снижение к доллару и евро. По данным на 21:33 по московскому времени, курс доллара находился на уровне 79,68 рубля, курс евро на уровне 90,22 рубля. Эти данные показала Московская биржа.

Таким образом, рубль упал по отношению к доллару на 3,08%, а к евро — на 3,05%. Позднее доллар снизился до 79,64 рубля (3,03%). В свою очередь, евро вырос до 90,28 рубля (3,12%).

Ранее во время выступления Дмитрия Медведева на заседании Совбеза курс евро поднялся выше 90 рублей. Это произошло впервые с 26 января.

Внеочередное заседание Совбеза РФ прошло 21 февраля по инициативе Владимира Путина. Перед этим к лидеру российского государства обратились главы самопровозглашеных ДНР и ЛНР с просьбой признать независимость территорий.

Обращение поступило после ухудшения ситуации на эго-востоке Украины. 17 февраля власти республик сообщили о массовых обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. Позднее была организована эвакуация детей, женщин и пожилых людей на территорию России. Власти республик объявили всеобщую мобилизацию.