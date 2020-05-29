Цена нефти Brent поднялась выше 38 долларов

Стоимость майских фьючерсов нефти сорта Brent с поставкой в августе 2020 года выросла почти на 6%. Она достигла отметки 38,17 доллара за баррель.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на 21:28 по Москве, пишет ТАСС.

Последний раз цена нефти этой марки превышала отметку $38 за баррель 6 марта этого года.

К 21:35 нефть Brent немного замедлила рост. Она торговалась на $37,53 за баррель (+4,2%). В свою очередь, сорт нефти WTI вырос до $35,54 за баррель (+4,4%).

Утром из-за напряжения между США и Китаем цены на нефть немного упали. Brent опустилась на 0,33 доллара за баррель.

Ранее стало известно, что мировая цена нефти выросла на 2%. Июльские фьючерсы марки Brent поднялись на 1,85%.