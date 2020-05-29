Цены на нефть упали на фоне напряженности между США и Китаем

Цены на нефть снизились в пятницу, 29 мая.

По данным на 08:05 по московскому времени, стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent достигла 34,96 доллара за баррель. А это ниже предыдущей цены на 0,33 доллара.

Фьючерсы на нефть WTI на июль снизились до 33,27 доллара за баррель, то есть ниже на 0,44 доллара.

Ранее министерство энергетики США обнародовало данные. В них говорится, что за предыдущую неделю коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 7,928 миллиона баррелей.