Мировая стоимость нефти увеличилась почти на 2%
Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,85%. Стоимость июльских фьючерсов марки WTI выросла на 1,91%. Об этом сообщила «Газета.ru».
Теперь баррель нефти Brent можно приобрести за 36,41 доллара. В свою очередь стоимость барреля нефти марки WTI составила 34,12 доллара. Такие цены зафиксировали на восемь часов утра по московскому времени.
Ранее в Министерстве энергетики США подчеркнули, что в последнюю неделю государственная добыча нефти сократилась на 100 тысяч баррелей. В настоящее время она достигает 11,5 миллиона баррелей в сутки.