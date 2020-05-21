Мировая стоимость нефти увеличилась почти на 2%

Теперь баррель нефти Brent можно приобрести за 36,41 доллара. В свою очередь стоимость барреля нефти марки WTI составила 34,12 доллара. Такие цены зафиксировали на восемь часов утра по московскому времени.

Ранее в Министерстве энергетики США подчеркнули, что в последнюю неделю государственная добыча нефти сократилась на 100 тысяч баррелей. В настоящее время она достигает 11,5 миллиона баррелей в сутки.