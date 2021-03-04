Названы сроки снижения цен на яйца и птицу

Снижения цен на яйца и мясо птиц можно ожидать в апреле–мае. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 24» выступил генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Латюхов.

Он пояснил, что к этому сроку начнется стабилизация и последующий рост объемов производства, что приведет к существенному насыщению рынка.

«Как следствие, возможно, мы даже увидим снижение цен», — заявил он.

Яйца и мясо кур вошли в список пяти самых подорожавших продуктов по данным Росстата за неделю с 25 февраля по 1 марта. За эти семь дней цены на эти товары выросли на 1 и 1,8% соответственно. При этом неделей ранее яйца и мясо птиц также были в лидерах по удорожанию.

По итогам совещания в Минсельхозе производители яиц и куриного мяса объявили, что «замораживают» цены на свою продукцию на два месяца. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев объявил о создании рабочей группы для мониторинга ситуации на рынке птицеводства.

По данным СМИ, ведомство разработало меры поддержки. В частности, речь идет об увеличении краткосрочных кредитов до полутора миллиардов рублей на одного предпринимателя с увеличенным сроком погашения до 12 лет.