Цены на мясо птицы и яйца начнут сдерживать в России

Производители мяса птицы и яиц в России, которые входят в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании цен на продукцию. Для мониторинга ситуации на рынке Минсельхоз создал рабочую группу.

Совещание с крупнейшими предприятиями сектора провел глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

«По итогам совещания ключевые представители отрасли, входящие в Национальный союз птицеводов, отметили необходимость сохранения экономической доступности своей продукции для населения и договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца», — сообщило РИА «Новости».

Министр сообщил о создании специализированной отраслевой рабочей группы для выработки согласованных решений в отрасли в целях мониторинга ситуации на птицеводческом рынке.

Источник в Минсельхозе рассказал «Ведомостям», что министерство для стабилизации цен на мясо птицы и яйца разработало меры поддержки отрасли птицеводства. Ведомство предложило увеличить лимит по льготным краткосрочным кредитам для предприятий отрасли с одного до полутора миллиардов рублей на одного заемщика. Также чиновники планируют пролонгировать льготные инвестиционные кредиты для организаций, которые пострадали от птичьего гриппа. Срок кредитования увеличится на четыре года — до 12 лет.